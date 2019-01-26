CHP'li Muharrem Erkek: Partimizin İzmir adayı yarın açıklanacak

Katıldığı televizyon programın yerel seçimler ve Mustafa Sarıgül'ün istifasına yönelik önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak" dedi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partiden istifa eden Mustafa Sarıgül hakkında değerlendirmede bulundu. "Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri" diyen Erkek, "Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor" dedi.

Şişli'de adaylarının kim olacağını bilmediğini söyleyen Erkek, "O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır" ifadesini kullandı.

'SİHİRLİ KELİME DEMOKRAT'

"Demokrasiye inanıyorsak her konuda anlaşabiliriz diyen" Erkek açıklamlarını şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş partiyiz. Temel felsefemiz sosyal demokrasi. Şimdi Türkiye sağ sol diye ayrımları kesinlikle bırakmalı. Şu açıdan bakmalıyız mücadeleye; sosyal demokrat, muhafazakar demokrat diyoruz. Burada sihirli kelime demokrat. Demokrasiye inanıyorsak eğer her konuda uzlaşabiliriz. Zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin geldiği mücadele demokrasi mücadelesi, sağ-sol değil."

'TÜRKİYE BİR ŞAHIŞ DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin Türkiye'yi bir şahıs devletine dnüştürdüğü yorumunda bulunan Erkek, "Ben 16 Nisan 2017 referandumunda ki OHAL düzeninde yapılması doğru değil. O referandumda kuvvetler ayrılığının yıkıldığını düşündüm. Demokrasinin ayağı kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürüldü. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesi. Egemenlik Meclis'ten, külliyeye saraya kaydırıldı. AYM'ye yargıç atıyor sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA MANSUR BEY ÖNDE'

Başkent Ankara'daki yerel seçim yarışını da değinen Erkek, "Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız. Bu seçimde ekonomik krizin etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

'VERGİ VEREN YURTTAŞLAR, HARCANAN HER BİR KURUŞUN HESABINI SORABİLMELİ'

Erkek, "Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye'de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız" açıklamasında bulundu.

'CUMHUR İTTİFAKI GENEL SEÇİM VARMIŞ HAVASI YARATIYOR, BENCE BUNUN NEDENİ EKONOMİK KRİZ GİBİ KONULARIN KONUŞULMASINI ENGELLEMEK'

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerini bir genel seçim havasına soktuğunu öne süren Erkek, "Kutuplaşmadan, ayrışmadan gitmeliyiz. Yerel seçimleri bir genel seçime sokmamalıyız. Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi… Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler" şeklinde konuştu.

© AFP 2018 / Adem Altan Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız, bu oranı yüksek kılan ittifak adayları

Partisinin İzmir adayını yarın açıklayacağını aktaran Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

SARIGÜL'ÜN İSTİFASI

Eski şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün istifasını yorumlayan Erkek, "Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adaylar var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla

belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birleşip çalışması lazım. Diğer aday adayları, aday kimse onunla birlikte çalışmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

'GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Mustafa Sarıgül'ün yeniden CHP'ye dönüş ihtimalını değerlendiren Erkek,"İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Böyle bir şey varsa bu gerçekleşir. Ben istifadan sonra tekrar değerlendirileceğini düşünmüyorum. MYK, PM takdir edecek ama öyle olacağını düşünüyorum" dedi.