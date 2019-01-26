Nişanlı çift sele kapılmıştı: Hayatını kaybeden gencin babası konuştu

Bodrum'da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası nişanlı bir çift sel sularına kapıldı. Billur Atik'in cesedine ulaşılırken saatler süren yapılan arama çalışmalarının ardından nişanlısı Çağlar Bencik'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin babası Şenol Bençik "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi" dedi.

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Bodrum'da gece etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde dere taştı. Bu sırada bir nişandan dönen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in içinde bulunduğu 48 ABL 07 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı.

Çağlar Bencik yönetimindeki otomobilin sürüklendiğini gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Çağlar Bencik (27) ile nişanlısı Billur Atik'in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlar Bençik'in babası Şenol Bençik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun gece saatlerinde nişanlısını evine bırakmak için Mumcular Mahallesi'ne gittiğini söyledi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle oğlunu birkaç kez aradığını aktaran Bençik, "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım. İkisinin de telefonu kapalıydı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok endişelendim. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' demiştim. Çok üzüntülüyüm" diye konuştu.