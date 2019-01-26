Büyükçekmece'de sahte içki imalathanesi olduğu iddia edilen binada patlama: 3 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de sahte içki imalathanesi olduğu öne sürülen bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 1'i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.

© AA / Ali Balıkçı Ankara'da bir binada doğalgaz patlaması: 5 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'ndeki 4 katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada İhsan Güder ağır, Kevser Güder hafif yaralandı. Bir kişi de dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İGDAŞ ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemleri alırken bölgede doğal gaz kullanımının olmadığı anlaşıldı.

Patlamanın meydana geldiği katta kaçak içki imal edildiği iddia edildi.