Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

— İYİ Partili dostlarımız, Saadet Partili dostlarımız ve başka partilerden bize oy verecek arkadaşlarımızla hakkı, hukuku adaleti sağlayacağız. Bursa herkesin gelip yaşamak istediği bir kent. Tarihsel derinliği, kültürel derinliği olan bir kent Bursa. Bursa'da olmak, burada yaşamak gerçekten bir ayrıcalık.

— Bizim bu bağlamda bir araya gelmemiz, farklı düşünceleri de dinleyerek ilerleyebilmemiz önemli. Bursa Belediye Başkan adayımız yaşadığı kenti yaşanabilir kılmak istiyor. Belediye Başkanı ortak paydaları büyütmek ve huzur içinde topluma sunmak ile yükümlüdür.

— Tüketen değil, üreten belediyecilik istiyoruz. İstihdam yaratan bir belediyecilik istiyoruz. Yani özetle rantçı değil halkçı belediye istiyoruz.

— Üreten bir toplum dünyada güçlü bir toplumdur. İster tarlada, ister fabrikada üretsin o toplum bileği bükülmeyen toplumdur. Biz üreten belediyecilik derken bunu kasdediyoruz. Bursa'nın Milanoyla, Londra'yla, Parisle yarışması lazım.

Ayrıntılar geliyor.