Tendürek'in görkemli eseri kış modunda

Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan ünlü Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisini artırmasıyla kısmen donarak kış moduna geçti. Görkemli manzarası ile büyüleyen Muradiye Şelalesi her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar Sputnik objektifinden Doğu Anadolu’da kar manzaraları 10

Van'ın Muradiye İlçesi'nde bulunan Muradiye Şelalesi, Tendürek Dağı'ndan beslenen Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunuyor.

50 metre yüksekliğe sahip şelale her mevsim ayrı bir görsel manzarası ile dikkat çekiyor. Bahar aylarında rengarenk görüntüye sahip olan şelale, kış aylarında ise donarak suları buzdan kristallere dönüşüyor.

İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan şelale her mevsim fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasındaki yerini alıyor. Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan şelale, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.