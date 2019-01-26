Tendürek'in görkemli eseri kış modunda

Van'ın Muradiye İlçesi'nde bulunan Muradiye Şelalesi, Tendürek Dağı'ndan beslenen Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunuyor.
© Sputnik / Sertaç Kayar
50 metre yüksekliğe sahip şelale her mevsim ayrı bir görsel manzarası ile dikkat çekiyor. Bahar aylarında rengarenk görüntüye sahip olan şelale, kış aylarında ise donarak suları buzdan kristallere dönüşüyor.
İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan şelale her mevsim fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasındaki yerini alıyor. Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan şelale, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
- Muridaye Şelalesi'nden kareler
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Muridaye Şelalesi'nden kareler
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