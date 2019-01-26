Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta üs bölgemize PKK'nın provokasyonu ile saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'ta üs bölgemize PKK'nın provokasyonu ile saldırı gerçekleşti. Saldırıda araç ve malzemelerde hasar oluştu. Gerekli tedbirler alındı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine 'PKK provokasyonu sonucu' saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirildi.

Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır. — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2019

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.