Erdoğan: Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, 'Zalimler için yaşasın cehennem'

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

— Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, 'Zalimler için yaşasın cehennem'.

— Cumhuriyetle birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Atatürk'le birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü Atatürk'ü en çok onlar sömürdü. Zaten sağ olsa ilk önce onlardan hesap sorardı.

— Bugün Irak'ta yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, İHA'larımız kalktı dağılmak durumunda kaldılar. Artık onları inlerinde vuracağız.

— Dindarların böyle bir şey yapması mümkün mü? Dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı tutumundan nasibini almışız.

— Gaziantep'ten Ankara'ya sesleniyorum: Aman ha oylarınıza dikkat. Oylarınızı kime vereceğinizi iyi bilin.

— AK Parti'nin tökezlemesi demek Türkiye'nin sarsılması demektir.

— İnşallah pazara kadar değil, mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz.

Ayrıntılar geliyor…