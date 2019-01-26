Kayıt
20:51 26 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella bayrağı

    İstanbul'da Venezüella'yla dayanışma eylemi

    © AP Photo / Fernando Llano, File
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Türkiye Komünist Partisi (TKP), Venezüella’da ABD yanlısı son darbe girişimini İstanbul Kadıköy’deki basın açıklamasıyla protesto etti. Eyleme Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de katıldı

    US Secretary of State Mike Pompeo
    © AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo'dan açık tehdit: Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi
    Sol Haber'in aktardığına göre Bahariye Caddesi'nde toplanan grup "Venezüella halkı yalnız değildir", "Karakas'a bin selam", "İşgalciler her zaman kaybeder" sloganlarıyla Kadıköy Altıyol’a yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında TKP Merkez Komitesi’nin konuya ilişkin açıklamasını okuyan Zehra Güner şunları söyledi:

    'VENEZÜELLA HALKI BU OYUNU BOZACAK'

    — Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD, yıllardır denediği tüm müdahaleler halk tarafından püskürtülmüş, defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen güvenlik açısından olağanüstü tehdit ilan ettiği Venezüella’ya bir kez daha saldırmayı denemiştir. Bu kez de devlet makamlarındaki kuklalarıyla, Anayasa’yı ihlal ederek, halkın seçtiği yönetimi yok sayarak yapmaya kalktığı darbe girişimi Venezüella’yı bir kez daha kanlı bir çatışmanın eşiğine getirmiştir.

    ​- ABD kendi çıkarları sözkonusu olduğunda hiçbir barbarlıktan çekinmeyeceğini, hiçbir hukuk tanımayacağını bir kez daha göstermiştir. Açıkça görülmektedir ki ortada güvenlik açısından bir tehdit varsa o da ABD’nin kendisidir. Fakat ABD emperyalizminin tehditleri Bolivarcı Cumhuriyeti ve onun seçilmiş resmi temsilcilerinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor
    - Türkiye Komünist Partisi ABD’nin bu girişimini ve peş peşe ona destek veren tüm uzantılarını şiddetle kınamaktadır. Tıpkı 2002’de Başkan Chavez’e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi. Büyük bir iradeyle Miraflores Başkanlık Sarayı’nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezüella halkı bu oyunu da bozacaktır. Latin Amerika’nın geleceği emperyalizme boyun eğmeme geleneğinde, halkın eşitlik ve sosyalizm için mücadelesindedir.

    BÜYÜKELÇİ REYES: BOLİVARCI DEVRİM SÜRÜYOR

    Daha sonra Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes bir konuşma yaptı. Basın açıklamasına gelen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Reyes, “Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Venezüella halkına ve Bolivarcı projeye Türkiye'nin her köşesinden gösterilen dayanışma ve dostluğa teşekkür ederiz" dedi.

    Reyes şöyle konuştu:

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    Luis Robayo
    Bloomberg: İngiltere, ABD'nin baskısıyla Venezüella'ya ait altınları transfer etmedi
    - Bolivarcı topluma ve Chavez'e karşı dostluğunuzun bir örneğini daha gösteriyorsunuz. Emperyalizm ilan ettiği bu savaşta çok daha saldırgan bir aşamaya geçmiştir. Araçlarıyla, yöntemleriyle, özel güçleriyle ve savaşla hiçbir meşruiyeti olmayan bir şekilde bir kuklayı tanımaya ve Venezüella halkının seçimle gelen tek başkanını ise tanımamaya kalkıyor. Tüm sorumsuzluklarıyla ve tüm kabalıklarıyla emperyalizm ve onun kukla hükümetleri, her zaman dünyada kendi güçlerini olduğundan büyük göstermeye devam ediyor. Ancak dünya beş ülkeden fazlasıdır. Mücadele devam ediyor.

    — Bolivarcı devrim devam edecek. Çünkü Chavez, Fidel, Che, bunların hepsi bir duygudur.  Bolivarcı devrim derin bir toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi dönüşümdür. Devrim devam ediyor.

    GÜLER: ABD'NİN KIŞKIRTMAYA KALKIŞTIĞI İÇ SAVAŞ

    Büyükelçi Reyes’in ardından konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler ise şunları kaydetti:

    — Kardeşler, yoldaşlar, Venezüellalı kardeşlerimiz ve basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Mücadele devam ediyor, Büyükelçinin söylediği gibi. Mücadelenin üzerine bir takım yalanlar serpiştirilmeye çalışılıyor. Venezüella'daki siyasi iktidar meşru değilmiş, Venezüella'daki siyasi iktidar meşruiyetini devam eden mücadeleden alıyor, halkının ona sahip çıkmasından alıyor.

    Flag of Colombia
    CC BY 2.0 / Julián Ortega Martínez / Bandera de Colombia
    Kolombiya: ABD'ye Venezüella'yı işgal etmesi için üs temin etmeyeceğiz
    - 2002'de Chavez nasıl karşı devrimi, darbe girişimlerini püskürttüyse, o zaman Chavez nasıl Venezüella'nın yurtsever, antiemperyalist halkının desteğiyle meşruiyetini iktidarını devam ettirdiyse bugün yine olacak olan budur. Venezüella’daki mevcut iktidarın, rejimin her tür komplo için, savaş kışkırtıcılığı için, darbe kışkırtıcılığı için suçlu gösteren, gayrimeşru gösteren, yasa dışı gösteren emperyalist darbeciden başkası değildir.

    — Venezüella halkının zorluklar içinde olduğu bir gerçek. Venezüella halkı bu zorlukların karşısında mücadelesini sürdürüyor. Birlikte mücadelesini sürdürüyor. Venezüella'da ABD’nin giriştiği darbe teşebbüsü, ABD'nin kışkırtmaya kalkıştığı iç savaş.

    'BARIŞ İSTİYORUZ, BARIŞI BOZDUKLARINDA SAVAŞA HAZIRLANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

    — Bunların karşısında dün Başkan Maduro bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında, ‘Barış istiyoruz ama barış isteyen savaşa hazırlanır’ dedi. Venezüella Devriminin, Bolivarcı devrimin özü budur. Bütün dünyada emekçi halkların, emperyalizme direnenlerin, işçilerin, aydınların, antiemperyalistlerin sözü budur. Barış istiyoruz. Barışı bozanın kim olduğunu biliyoruz ve barışı bozmaya kalktıklarında savaşa hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Mücadele devam ediyor.

    'MÜCADELENİN YÖNÜ BELLİ, HEDEF SOSYALİZM'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Luis Robayo
    Venezüella'nın Ankara Büyükelçiliği: Türk halkından dayanışma bekliyoruz
    - Türkiye Komünist Partisi olarak bugün burada düzenlediğimiz etkinlik, yaptığımız basın açıklaması. Bütün ülkeye, emperyalizmin oldubittilerine kabul etmeyenlere sesleniyoruz. Bu sesi büyütün. Çağrımız Venezüella ile dayanışma çağrısıdır. Ama aynı zamanda çağrımız dünyanın bütün ülkelerinde ve bizim ülkemizde haksızlıklara, emperyalist demagojilere emperyalist kışkırtmalara karşı mücadele çağrısıdır. Bu çağrının büyütülmesine ihtiyaç var. Türkiye'nin her tarafında büyütülmesine ihtiyaç var. Dünyanın her tarafında büyütülmesine ihtiyaç var. Konumuz neredeyse dünyanın öbür köşesindeki bir ülkenin halkıyla dayanışma değil. Venezüella halkıyla sonuna kadar dayanışma içindeyiz ama bu dayanışma sınır tanımayan eşitlik özgürlük mücadelemizin olmazsa olmazıdır. Onun parçasıdır. O yüzden Türkiye Komünist Partisi bütün samimiyetiyle Venezüella'nın yanındadır.

    — Bolivarcı Venezüella yenilmez. Mücadele devam edecek, mücadele devam ediyor. Mücadele Chavez ile başlamadı; mücadele ondan önce Fidel ile de başlamadı. Mücadele dünyanın neresinde haksızlık varsa, nerede sömürücü varsa onlarla başladı. Fidel ile büyüdü, Chavez ile büyüdü. Che ile büyüdü. Direnen Venezüella halkıyla büyümeye devam ediyor. Yönüyse bellidir bu mücadelenin. Eşitliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, halkların egemenlik haklarının dokunulmaz olacağı, emperyalizmin gıkını çıkartmaya cüret edemeyeceği bir dünyadır bu işin sonu. Hedef budur. Hedef sosyalizmdir. Bolivarcı Venezüella'ya bin selam. Yaşasın sosyalizm, kahrolsun emperyalizm!

    İlgili konular:

    Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor
    Zaharova: Abrams'ın atanması, ABD'nin Venezüella'daki durumun doğrudan kontrolünü sağlama girişimidir
    Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'den Venezüella açıklaması
    Etiketler:
    TKP, Hugo Chavez, Jose Gregorio Bracho Reyes, Zehra Güner, Nicolas Maduro, Venezüella, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii
    Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi
    Karikatür
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet