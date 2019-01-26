'VENEZÜELLA HALKI BU OYUNU BOZACAK'
— Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD, yıllardır denediği tüm müdahaleler halk tarafından püskürtülmüş, defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen güvenlik açısından olağanüstü tehdit ilan ettiği Venezüella’ya bir kez daha saldırmayı denemiştir. Bu kez de devlet makamlarındaki kuklalarıyla, Anayasa’yı ihlal ederek, halkın seçtiği yönetimi yok sayarak yapmaya kalktığı darbe girişimi Venezüella’yı bir kez daha kanlı bir çatışmanın eşiğine getirmiştir.
İstanbul'da Venezüella'yla dayanışma eylemi https://t.co/ISaf6O3CSh pic.twitter.com/aOVoknHpCa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2019
- ABD kendi çıkarları sözkonusu olduğunda hiçbir barbarlıktan çekinmeyeceğini, hiçbir hukuk tanımayacağını bir kez daha göstermiştir. Açıkça görülmektedir ki ortada güvenlik açısından bir tehdit varsa o da ABD’nin kendisidir. Fakat ABD emperyalizminin tehditleri Bolivarcı Cumhuriyeti ve onun seçilmiş resmi temsilcilerinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.
BÜYÜKELÇİ REYES: BOLİVARCI DEVRİM SÜRÜYOR
Daha sonra Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes bir konuşma yaptı. Basın açıklamasına gelen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Reyes, “Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Venezüella halkına ve Bolivarcı projeye Türkiye'nin her köşesinden gösterilen dayanışma ve dostluğa teşekkür ederiz" dedi.
Reyes şöyle konuştu:
— Bolivarcı devrim devam edecek. Çünkü Chavez, Fidel, Che, bunların hepsi bir duygudur. Bolivarcı devrim derin bir toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi dönüşümdür. Devrim devam ediyor.
GÜLER: ABD'NİN KIŞKIRTMAYA KALKIŞTIĞI İÇ SAVAŞ
Büyükelçi Reyes’in ardından konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler ise şunları kaydetti:
— Kardeşler, yoldaşlar, Venezüellalı kardeşlerimiz ve basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Mücadele devam ediyor, Büyükelçinin söylediği gibi. Mücadelenin üzerine bir takım yalanlar serpiştirilmeye çalışılıyor. Venezüella'daki siyasi iktidar meşru değilmiş, Venezüella'daki siyasi iktidar meşruiyetini devam eden mücadeleden alıyor, halkının ona sahip çıkmasından alıyor.
— Venezüella halkının zorluklar içinde olduğu bir gerçek. Venezüella halkı bu zorlukların karşısında mücadelesini sürdürüyor. Birlikte mücadelesini sürdürüyor. Venezüella'da ABD’nin giriştiği darbe teşebbüsü, ABD'nin kışkırtmaya kalkıştığı iç savaş.
'BARIŞ İSTİYORUZ, BARIŞI BOZDUKLARINDA SAVAŞA HAZIRLANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
— Bunların karşısında dün Başkan Maduro bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında, ‘Barış istiyoruz ama barış isteyen savaşa hazırlanır’ dedi. Venezüella Devriminin, Bolivarcı devrimin özü budur. Bütün dünyada emekçi halkların, emperyalizme direnenlerin, işçilerin, aydınların, antiemperyalistlerin sözü budur. Barış istiyoruz. Barışı bozanın kim olduğunu biliyoruz ve barışı bozmaya kalktıklarında savaşa hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Mücadele devam ediyor.
'MÜCADELENİN YÖNÜ BELLİ, HEDEF SOSYALİZM'
— Bolivarcı Venezüella yenilmez. Mücadele devam edecek, mücadele devam ediyor. Mücadele Chavez ile başlamadı; mücadele ondan önce Fidel ile de başlamadı. Mücadele dünyanın neresinde haksızlık varsa, nerede sömürücü varsa onlarla başladı. Fidel ile büyüdü, Chavez ile büyüdü. Che ile büyüdü. Direnen Venezüella halkıyla büyümeye devam ediyor. Yönüyse bellidir bu mücadelenin. Eşitliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, halkların egemenlik haklarının dokunulmaz olacağı, emperyalizmin gıkını çıkartmaya cüret edemeyeceği bir dünyadır bu işin sonu. Hedef budur. Hedef sosyalizmdir. Bolivarcı Venezüella'ya bin selam. Yaşasın sosyalizm, kahrolsun emperyalizm!
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