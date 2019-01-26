Akit: Maduro giderse Erdoğan da paketlenir

Venezüella'da yaşananları değerlendiren Akit TV program sunucusu Fatih Dağıstanlı, "Eğer Maduro'yu gönderirlerse, bilin ki Erdoğan'ı paketlerler, yani bu Erdoğan'ı paketlemenin ilk adımı. İlk yol ve yöntemi" dedi.

© AP Photo / Fernando Llano, File İstanbul'da Venezüella'yla dayanışma eylemi

Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit Tv programcısı Fatih Dağıstanlı, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya karşı başlatılan darbe operasyonunu değerlendirken, "Maduro'nun yanında olmak Erdoğan'ın yanında olmaktır" diyerek Maduro'ya destek verdi.

Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' adlı programında, Maduro'ya destek olmanın gerektiğini söyleyen program sunucusu Fatih Dağistanlı, 'Milli Gazete'nin Emperyalist Kuşatma manşeti ile çıktığını' söyleyerek, şöyle devam etti: "Maduro'nun yanında durmak bir anlamda Erdoğan'ın yanında da durmaktır. Ayrı ayrı adamlar olabilir, ayrı ayrı ülkeler olabilir ama başlarına gelenler ülkelerin içinde bulunduğu durumlar hepsi birbirine benziyor. Eğer Maduro'yu gönderirlerse, bilin ki Erdoğan'ı paketlerler, yani bu Erdoğan'ı paketlemenin ilk adımı. İlk yol ve yöntemi."

Akit yazarı Karahasanoğlu 'da "İki kere iki dört eder, Sisi olayı 1. adım, bu 2. adım diyebilirsiniz taktik hepsinde aynı" sözleriyle Dağıstanlı'ya destek verdi.

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