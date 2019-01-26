Abdullah Gül, 2019'da hiç tweet atmadı

Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle parti kurucağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.
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Tüm iddialara rağmen Gül, sessizliğini koruyor.
Sosyal medya platformu Twitter'da 8.5 milyon takipçisi olan Abdullah Gül'ün 2019 yılı içerisinde hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
Gül'ün Twitter'daki son paylaşımı şöyle:
2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış ve huzur dolu geçmesini temenni eder, herkesin yeni yılını kutlarım.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) December 31, 2018
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