Abdullah Gül, 2019'da hiç tweet atmadı

Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle parti kurucağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Tüm iddialara rağmen Gül, sessizliğini koruyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da 8.5 milyon takipçisi olan Abdullah Gül'ün 2019 yılı içerisinde hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Gül'ün Twitter'daki son paylaşımı şöyle:

2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış ve huzur dolu geçmesini temenni eder, herkesin yeni yılını kutlarım. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) December 31, 2018

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