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21:23 26 Ocak 2019
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    Mustafa İslamoğlu

    Konferansı iptal edilen İslamoğlu'ndan Cübbeli Ahmet çıkışı: FETÖ gitti CÜTÖ geldi

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    Türkiye
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    Akabe Cemaati'nin lideri Mustafa İslamoğlu, İsmailağa Cemaati'ni ve Cübbeli Ahmet'i eleştirdi. İslamoğlu, "FETÖ gidip CÜTÖ geliyor, ama bizim mağduriyetimiz hiç değişmiyor" dedi.

    Akabe cemaatinin lideri Mustafa İslamoğlu’nun Manisa’da vereceği konferans iptal edildi. Manisa’daki iptal haberinin ardından, Mustafa İslamoğlu, İsmailağa Cemaati’ni ve isim vermeden İsmailağa Cemaati’nin hocalarından, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye çok ağır eleştirilerde bulundu.

    ​OdaTV'nin haberine göre, Mustafa İslamoğlu ile Cübbeli Ahmet arasında daha önce de çok sert atışmalar yaşanmıştı. Mustafa İslamoğlu bu kez, konferansının İsmailağa Cemaati müritlerinin baskısı ile iptal edildiğini iddia ederek, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Papalığın Endülüs’te yaktığı Engizisyon meşalesini, günümüzde Nakşi-Halidi İsmailağa tarikatının müritleri gururla taşıyor! FETÖ gidip CÜTÖ geliyor, ama bizim mağduriyetimiz hiç değişmiyor” ifadeleriyle çok sert iddialarda bulunan İslamoğlu, “Manisa Belediyesi cübbeli trollerin etkisinde kalıp konferansımı iptal etmiş. Devlet kurumlarının da #SözünGücü yerine gücün sözüne destek olmaları yeni bir şey değil. TC’nin açılımı Tarikat Cumhuriyeti olmamalıdır” şeklinde yazdı.

    ​Eleştirilerini sürdüren Akabe Cemaati’nin lideri İslamoğlu, “‘Kur’an müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı’ diyen sakalsız kısa cübbeli güruhu gitti, yerini sakallı uzun cübbeli güruhu aldı. Peki, ne değişti? Cübbeli darbeye hayır. Cübbeli Engizisyonun fikre karşı fikri yok. Söze karşı sözü yok. Mekke’deki zihniyet atalarına rağmen #SözünGücü galip geldi. Bugün de #SözünGücü galip gelecek” dedi.

    Cübbeli Ahmet’e, “Kur’an’dan intikamlarını Kur’an ehlini susturarak almak istiyorlar” diyerek sert açıklamasını sürdüren Mustafa İslamoğlu şunları söyledi:

    — Cübbeli engizisyonun susturmaya çalıştığı konferasın adı KUR’AN’IN DEVRİMLERİ. Onlar Kur’an’ın ilk devirdiğinin ŞİRK DİNİ olduğunu biliyorlar. Kur’an’dan intikamlarını Kur’an ehlini susturarak almak istiyorlar. Din tüccarları, uzatmaları oynuyor. #SözünGücü galip gelecek.

    ​- Cübbeli Engizisyon elemanları, Atina’da olsalar Sokrat’ı; Kudüs’te olsalar İsa nebiyi; İskenderiye’de olsalar Hypatia’yı; Mekke’de olsalar Rasulullah’ı; Bağdatta olsalar İmam Azam’ı, Kindi’yi, Taberi’yi; İstanbulda olsalar Molla Lütfi'yi linçe yeltenen ‘kütle’nin içinde olurlardı.

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    Etiketler:
    Akabe Vakfı, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, FETÖ, Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet Hoca, Mustafa İslamoğlu, Türkiye
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