Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Okul saati illere göre değişebilir

CNN Türk'te katıldığı programda yaz saati uygulamasına değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Okul saati illere göre değişebilir. Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında konuştu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şunlar:

* Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

* Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesi'ne çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük. © AA / Cüneyt Çelik Valinin tatil sorusuna öğrencinin yanıtı: Yatacağım

* İTÜ ile öngörülen tasarruf miktarları oldu mu diye bir çalışma daha yaptırdık ve öngördüğümüz gibi tasarrufların gerçekleştiğini gördük. Okul saati illere göre değişebilir. Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatler 8.30, 9.00 civarına kadar çekildi.

* (Elektrik ve doğalgaz faturaları hususu) Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kamu, son mevcut elektrik talebinin yüzde 20'si karşılayabilecek durumda… Son yıllarda serbest girişimciler bu alanda çok önemli yatırımlarla yaptı ve bu oran giderek arttı. © AA / Celal Güneş Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

* Fatura kaleminde üretim bedeli ve dağıtım bedeli olmak üzere iki tür kalemin dışında vergi ve fonlardan oluşuyor. Dağıtım bedeli yüzde 30, geri kalan kısmı üretim maliyeti ve vergiler olarak geçiyor. Bu oranlar tüm dünyada buna yakın… Avrupa'da dağıtım bedeli yüzde 50, Türkiye'de bu rakam yüzde 35. Dağıtım bedeli santralde üretildiği yerden alarak, yüksek gerilim hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Şehirlerde orta ve düşük gerililim haline getiriyoruz.

* Ben hep şu örneği veriyorum. Tarladaki domates ile evimize gelen domatesin fiyatı arasında istemesek de bir fark oluyor. © AFP 2018 / ADEM ALTAN Albayrak: 3. nükleer santral büyük ihtimalle Trakya'ya kurulacak

* (Rusya ile enerji ortaklığı) Rusya ile yaşanan hadiselere rağmen, Rusya — Türkiye ile yapmış olduğu gaz kontratlarının tamamına uydu. Nükleer güç santrallerine gelince, Türkiye çok uzun yıllar boyunca bu teknoloji için hamlelerde bulunmuş. Ama ihale iptalleri olmuştu. 2010 yıllarda Rusya ile nükleer santrali kurulması için anlaşma yapılmıştır. Mersin'deki Akkuyu Santrali'nde 2023 yılında ilk reaktör devreye girmiş olacak, şu anda bir gecikme söz konusu değil. Nükleer santraller Türkiye için bir hayaldi, artık gerçekleşiyor.

* Trakya'da enerjiye olan talep diğer bölgelere göre çok daha fazla… Enerjide prensip, tükettiğiniz yerde üretin. Biz de bu prensip doğrultusunda yeni nükleer santral için öncelikli olarak Trakya bölgesinde araştırmalarımızı yapıyoruz. Ancak nükleer santral için 25 farklı kriterin sağlanması gerekiyor.