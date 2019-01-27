Vodafone Park ve Vezneciler patlamalarına karışan 3 kişi gözaltında

Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler'deki bombalı saldırılar ile Bahçelievler’de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda PKK ile bağlantılı 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler hakkında ayrıntılı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Beşiktaş Vodafone Park ve Vezneciler bombalı saldırıları ile 13 Aralık 2017’de Bahçelievler’de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldıklarını ortaya çıkardı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.K, S.A. ve S.B. ile birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.