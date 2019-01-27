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12:45 27 Ocak 2019
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    Mekke - hac

    Erbaş, Diyanet'in sigara kararını değerlendirdi: Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor

    © AFP 2018 / KARIM SAHIB
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı, "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek" dedi. Kararı şikayetler doğrultusunda aldıklarını vurgulayan Erbaş, vatandaşların elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemediğinin altını çizdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararının bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu belirten Erbaş, sigaranın asrın felaketleri ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını söyledi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA /
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    Erbaş, din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu ifade etti: "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum. Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."

    Sigara
    © AA /
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    Hac ibadetinin 'bir nefis terbiyesi örneği' olduğunu aktaran Erbaş, "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

    Erbaş, sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak adına ciddi mücadele verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkili olduğunu söyledi. Vatandaşların, elinde sigara bulunan bir din görevlisi görmek istemediğini söyleyen Erbaş, sigaranın nasıl bir tehlike olduğunu millete vaaz ve hutbelerde anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

    Ali Erbaş
    © AA / Muhammed Furkan Güneş
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    Erbaş açıklamarını şöyle sona erdirdi: "Sadece bizim ülkemizde sigaraya ödenen paranın miktarı 30 milyar doları buluyor. Bu, 150 milyar lira anlamına geliyor. Dünyada her 3.5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Sadece ülkemizde sigaraya ödenen paranın yarısı açlıktan ölecek olan insanlara verilse, o insanlar açlıktan kurtarılıyor. Sigara yerine binlerce okul, hastane yapılabiliyor. Binlerce aç ve açıkta olan mülteci insan, bulundukları konumdan kurtarılabiliyor ama maalesef sigara yüzünden ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için de bir o kadar daha para harcanıyor. Dolayısıyla bu kararımızı, bu büyük felaketle mücadelenin bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz."

    Etiketler:
    Sigara, Umre, Hac, Ali Erbaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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