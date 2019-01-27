Boşanmak üzere olduğu eşinden Emre Aşık için FETÖ ihbarı

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, boşanmak üzere olduğu eşinin FETÖ’ye üye olduğunu ileri sürerek polis merkezine ihbarda bulundu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istediği için 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sundu.

Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istemedi. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek karşı boşanma davası açtığını bildirdi. Böylece çift arasında imzalanan boşanma protokolü bozulma sürecine girdi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Yağmur Aşık, 5 Aralık 2018'de, Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu beyan ederek eşini ihbar etti. Fakat ihbarcı sıfatıyla ifade vermek istemeyen Yağmur Aşık, polis merkezinden ayrıldı.

Aşık'ın ihbardan vazgeçip ifade vermemesi, kolluk kuvveti tarafından tutanak altına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Emre Aşık'ın FETÖ üyesi olup olmadığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.