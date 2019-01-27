Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz, yerel halkı kışkırtmaya başladılar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyindeki üs saldırısına ilişkin "Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar" dedi. IKBY Başbakanı Barzani de "Türk üssüne gidip saldırmak çözüm değildir. Halkın gelip bizimle konuşması gerekiyor. PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK'ya ait üs bölgesine saldırıya ilişkin, istihbarat ile iş birliği yaparak Hava Kuvvetlerinin başarılı operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Bundan rahatsız olunmaya başlandığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmemizde de gerekli tedbirleri aldıklarını zaten söylediler. Bir daha bu tür provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler. Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini de ayrıca vurguladılar. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerlerimiz, istihbaratımız, bizler süreci yakından takip ediyoruz."

BARZANİ: TÜRK ÜSSÜNE GİDİP SALDIRMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR

© AA / Abdülhamid Hoşbaş Çavuşoğlu, Barzani ile Türk üssü hakkında görüştü

Öte yandan Barzani de Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin bölgeye hava saldırısı düzenlemesinin tek sebebinin PKK olduğunu söyledi: "Hava saldırısında köyler mi hedef alındı? Hayır! PKK'nın varlık gösterdiği bölgeler vuruldu. Burada yaşananların tek bir sebebi var o da PKK'nın kendisidir."

Bölge halkının barışçıl bir şekilde gösteri düzenleme hakkının olduğunu ancak provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini belirten Barzani şöyle devam etti: "Türk üssüne gidip saldırmak çözüm değildir. Halkın gelip bizimle konuşması gerekiyor. PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez. Oradaki halka daha önce bazı bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulunduk ancak vatandaşlarımız bunu ihlal etti. Burada yaşananlarının sebebinin PKK olduğu gayet açıktır."