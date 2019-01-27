Yıldırım: Bahçeli'nin ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir

Yıldırım, kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. Bahçeli ve Yıldırım, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından seçim ofisine geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.
Binali Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum. Her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım beyin etrafında kenetlenerek onu İstanbul'da başkan olarak görmek istiyoruz" dedi.
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