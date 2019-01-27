Akar: Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu:
* Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar.
* Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.
* Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)