Akar: Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

Akar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu:

* Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar.

* Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.

* Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.