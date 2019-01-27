Erdoğan: Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetlere uygun tedbirler almalıyız

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da son günlerde daha önce görülmedik felaketlerle karşılaşıldığını, buna göre yeni önlemler almak gerektiğini belirtti.

* Son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almak.

* Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız.

* Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki, birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.