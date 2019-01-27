Amasya'daki Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yeniçeltek Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler olduğu belirtildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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