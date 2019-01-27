Bahçeli: ABD Başkanı, seçilmiş devlet başkanını Twitter'dan devirmeye kalkıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem TBMM Başkanı hem de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı pozisyonundaki Binali Yıldırım'ı ziyaretinin ardından, partisinin İstanbul teşkilatına seslendi.

* Cumhur ittifakının başarısı MHP'nin başarısıdır. İstanbul Büyükşehir adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır.

* Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.

* Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz.

* Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır, çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur.

* Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir.

* Venezüella'daki tüyler ürpertici feci olayları görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump, seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajı ile devirmeye kalkmıştır. Bu haydutluktur, darbeciliktir, despotluktur kanunsuzluklarla hüsran verici bir ilkelliktir.

* Trump yarın sabah kalktığında canını sıkan bir devlet ya da hükümet başkanı ile ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır? Trump'ın, Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Maduro teslim olmamalıdır.