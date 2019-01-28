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    Tunç Soyer

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    'CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'
    CHP’de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adaylarındandı. Merakla beklenen illerin başında İzmir geliyordu. Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu önce aday olmayacağını açıklamış seçime sayılı günler kala ise yeniden adaylığını ilan etmişti. Bugün gerçekleştirilen kritik toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer gösterildi. Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, önce MYK’dan sonra da PM’den geçer not olarak Aziz Kocaoğlu’nun yerine aday gösterildi.

    SOYER’İN YERİNE YELDA CELİLOĞLU

    Soyer’in büyükşehir adayı olmasının ardından yerine gelecek isim de belli oldu. CHP, Seferihisar’da Yelda Celiloğlu’nu aday gösterdi.

    CHP'NİN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER KİMDİR?

    Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Biri İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    1989 — 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

    2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı. 2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

    30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Tunç Soyer, İzmir, Türkiye
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