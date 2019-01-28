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    Tavuk firması iflas edince iki milyon civciv ölüme terk edildi

    Tavuk firması iflas edince iki milyon civciv ölüme terk edildi

    İHA / Ersoy Yalcin
    Türkiye
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    Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçesi mahallerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler açlıkla karşı karşıya kaldı. Bir süre önce Adana’daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte ortaya çıkan bu durum yürekleri dağladı.

    Civciv
    © AP Photo / Michael Probst
    Bozuk sanılıp çöplüğe bırakılan yüzlerce yumurtadan civciv çıktı
    Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tavuk ve yumurta üretim firması, kiraladığı kümese yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Firma iflas edince, aç ve susuz kalan civcivler ölüme terk edildi.

    Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli şirket, buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce iflas ettiğini açıklayıp 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehkilesi ile karşı karşıya kaldı.

    200 BİN CİVCİV AÇLIKTAN ÖLDÜ

    Şimdiye kadar 200 bine yakın civciv açlıktan öldü. Ölen civcivleri küreklerle çuvala doldurup atmak zorunda kaldığını belirten kümes sahibi Sabire Eren, "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum. Ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor. Bu hayvanların günahı ne anlayamadım. Yıllardır böyle bir şey görmedik" diyerek gözyaşı döktü.

    Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu ise yardım beklediklerini ifade ederek, "Firmanın göndermiş olduğu civcivler ölmeye başladı. Civcivler geleli 15 gün oldu, bir sefer yem gelmedi. Kendi imkanımızla bu kadar yapabiliyoruz. İmkanlar el vermeyince civcivler telef oldu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden yardım istiyoruz. Tarım kredi ve bankalara borcu olan bu insanlara yardım edilmesi lazım. Bir papağan kadar bu tavuk üreticilerinin değeri kalmadı. Sahada 2 milyon hayvan var bunların hepsi ölüme terk edildi" dedi.

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    Etiketler:
    kümes, Civciv, İflas, Adana, Mersin, Türkiye
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