Ekrem İmamoğlu: İbadet Allah ile benim aramda, hiç girmeyelim oralara

Ekrem İmamoğlu, Oda TV yazarı Ayşe Baykal'ın sorularını yanıtladı. Dün kullandığı "Biz insanlara neden dokunmadık, bunu sorgulamalıyız" ifadesini açan İmamoğlu, "Bir kere benim yönettiğim bir alanım var ve burada bir uygulamamız var. Benim geçmişten günümüze çalışanlarıma nasıl sahip çıktığım ortadadır. İşini yapan çalışanın kılık kıyafeti veya bunun gibi unsurlarla uğraşmadığımı test edebilirler. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İkincisi benim hayatımda böyle bir kavram yok. Ailem, iş hayatım, tüm yaşamım boyunca böyle şeylere takılmamış bir insanım" dedi.

İmamoğlu, "Bu anlamda CHP'den bir tık üste gibisiniz. Mesela ben sizi dinlediğimde ve izlediğimde sağ söyleme daha yakın görüyorum" ifadesine de şu karşılığı verdi:

— Söylem kısmından ziyade söyleme biçimim sıcak olabilir. Ama açıkçası ben sağ söylem, sol söylem gibi şeylere takılmıyorum. Çünkü terminoloji üstünden gide gide birbirimizi yanılttık. Adam o kadar güzel cümleler kurdu ki. Aslında hiç öyle bir hayatı yok. Dolayısıyla söylemlerden ziyade eyleme bakarım. Anlattığım her şey değer verdiğim şeyler. Fırsat buldukça partililerimin olduğu ortamlarda kendilerini bunlarla yüzleştiriyorum. Yüzleştirme sebebim, başka türlü başarı elde edemeyiz. Lafla olmuyor. Toplumu anlamadan topluma çare olamazsınız. Gerçekçi ve samimi olacaksınız. Birinin oyunu almak için tavır değiştirdiğinizi bu millet çok kolay hisseder. Ben böyle bir insan değilim. Tavrım nettir, söylemlerim neyse odur.

İmamoğlu, "Bugün Cuma namazı kılan ve yoğun programına rağmen cenaze namazına katılan bir Ekrem İmamoğlu gördüm. Normal yaşantınızda Cuma namazına gidiyor musunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

— Şimdi konuşmayayım bazı şeyleri. Birileri sonradan öğrenmiş olabilir bazı şeyleri ama ben hayatımdaki ibadet ve inanç biçimimi kendimi bildiğimden beri yaşayan biriyim. Allah ile benim aramda… Hiç girmeyelim oralara.