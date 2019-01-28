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10:43 28 Ocak 2019
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    Orhan Miroğlu

    AK Partili Miroğlu: AK Parti şehirli Kürt seçmenden istediği kadar oy alamıyor

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, yerel seçimlerde aday belirleme sürecini anlatırken, AK Parti'nin şehirli Kürt seçmenden istediği kadar oy alamadığını söyledi. Miroğlu, "Bu seçimde o 2 milyon oyu istiyoruz" diye konuştu.

    Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan AK Partili Miroğlu, HDP ile CHP'nin partiler düzeyinde ilişki kurmasının meşru ancak sorunlu olduğu görüşünü dile getirdi.

    Orhan Miroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    AK Partili Miroğlu: HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz
    Miroğlu, "CHP tabanı, HDP'nin sırtında taşıdığı PKK yükü nedeniyle bunu taşımaya hazır değil. Bugün diyelim ki bu iş tatlı sonla bitti ve PKK Türkiye'yi terk etti; HDP bağımsız bir Kürt partisi olarak yoluna devam etti. O zaman CHP ile merkezi düzeyde birtakım görüşmeler de yapabilirler" dedi.

    PKK ve Kandil'le direkt ilişkisi olmayan ama HDP tabanının da sempatiyle bakacağı adaylara yöneldiklerini söyleyen Miroğlu, şunları söyledi:

    "Çünkü biz onların oyuna talibiz. Hakkari'de 'HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz' dedim. Referandumda Kandil ‘Hayır' cephesine oy verilmesini istedi. CHP'den milletvekili arkadaşlarımız da gidip bölgede ‘Hayır' kampanyalarını yürüttüler ama buna rağmen bölgede 1 milyon 70 binin üzerinde, yine metropolde 1 milyona yakın HDP oyunu aldık. Bu oy Kandil'e rağmen, HDP'nin itirazına rağmen alındı. Bu yüzden bu seçimde de o 2 milyon oyu istiyoruz."

    Miroğlu, "Bugün Kürt seçmen söz konusu olduğunda biz İstanbul'da HDP'den biraz daha fazla oy alıyoruz. Yüzde 8-10 civarında bizim payımıza düşüyor, yüzde 7-8 civarında HDP'ye, yüzde 4-5'i de CHP'ye gidiyor. Burada çok çeşitli faktörler; kimlik talepleri, bu kimlik taleplerinin adresi olma konumu, ama bu konumun da süreç içerisinde giderek sarsılıyor olması devreye giriyor" diye konuştu.

    'AK PARTİLİ, MHP'Lİ, HDP'Lİ, HEPİMİZİN MUHASEBEYE İHTİYACI VAR'

    AK Parti
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    "Şehirli Kürtlerin AK Parti'ye daha mesafeli durmasında demokrasi, özgürlükler gibi taleplerin de etkisinden söz edebilir miyiz?" sorusuna Miroğlu, şu yanıtı verdi:

    "Tabii ki var. Frene basmış değiliz. Bizim dışımızda cereyan eden, hiçbir vebalimizin olmadığı birtakım hadiseler Türkiye'deki demokrasi sürecini sekteye uğrattı ve Doğu ve Güneydoğu'daki hak taleplerinin de kısmen de olsa önünü kesti. Orta sınıfların Kürt kimliği ve onun üzerinde şekillenen siyasetle olan münasebetlerinde de bugün bir normalleşme görüyoruz."

    Barış inşa edilirken önyargılarla yola devam etmenin mümkün olmadığını söyleyen Miroğlu, "HDP'li ailelerin de acısını, yasını anlamak lazım. Şehit ailelerinin de acısını, yasını anlamak lazım. İster AK Partili ister MHP'li ister HDP'li olalım, hepimizin bir muhasebeye ihtiyacı var. Biz bu ülkede yaşayacağız ve barış içerisinde yaşayacağız. Barışı inşa ederken de ön yargılarla, katı ideolojik kabullerle yola devam etmek mümkün değil" dedi.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, PKK, MHP, CHP, HDP, AK Parti, Orhan Miroğlu, Türkiye
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