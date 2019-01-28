Yıldırım: Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey

TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi tartışmalara yol açan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Başbakanlık makamını sona erdirmek için ne kadar mücadele verdiğimi cümle alem biliyor. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey" dedi.

Türkiye'nin 'son başbakanı', TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlere iki ay kala Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuştu.

© AA / Ahmet Bolat Yıldırım: İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var, sevabıyla günahıyla bu dönemin sorumlusu biziz

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik" sözlerini "Uyarıcı, sarsıcı ve ciddi bir özeleştiri cümlesidir" diyerek yorumladı. Yıldırım, İstanbul'a ilk geldiği günü anlatırken "Tarlabaşı dedikleri yer iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalıkmış, meğer tarla yokmuş" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "İstanbul'a hizmet imrenilecek bir şey. Dolayısıyla ikna edilmeye gerek yok. Bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüs ile ekmeğinin peşine düşen kardeşime, her sabah okul yoluna çıkan, güvenli gelecek hayali kuran çocuklarımıza, gençlerimize borçlarım var. Hem çalışarak alın teri döken hem de evini ocağını düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. Gazi Meclis'in başkanlığından bu borçlarımı ödemek için geliyorum" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN HANGİ KOLTUKTA OTURDUĞUMUZ DEĞİL…'



Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

© AA / Ahmet Bolat Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin

"İstanbul'u yönetmek için sahadayız, vatandaşlarımızın arasındayız. Biz kendimizi anlatacağız, rakiplerimiz de kendilerini anlatacaklar. Kararı millet verecek. Milletin vereceği karar başımızın tacıdır. Tek motivasyonumuz var, halka hizmet. Kararlarımızı hizmetin nasıl ve ne şekilde olacağı belirliyor sadece. Ana muhalefet partimiz siyaset üretmekte zorlanıyor ama spekülasyon üretmekte zorluk çekmiyor. Seçime giderken resmi süreç tamamlanmadan millete zaman kaybettirecek bir tartışmanın öznesi olmak istemem. Vatandaşımızın öyle bir gündemi yok. Koltukların en iyisini gördük ama oralarda da arkamıza yaslanıp oturmadık. Bizim için önemli olan şey hangi koltukta oturduğumuz değil, vatandaşımıza nerede ne kadar hizmet ettiğimizdir. Hayatım boyunca makam mevki peşinde olmadım. En büyük makamın insanların gönlünde yer etmek olduğuna inanıyorum. Milletin tercihiyle yeni sisteme geçtikten sonra Başbakanlık makamını sona erdirmek için ne kadar bir mücadele verdiğimi cümle alem biliyor. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey."