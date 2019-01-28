HDP İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

HDP, hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre toplantılarda alınan kararlar gereği Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyecek.

İLÇELERDE ADAY ÇIKARILACAK



HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin'in Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek.

Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi'nde partinin en güçlü olduğu yerler arasında olan Konya ve ilçelerinde aday çıkarılması. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya'nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi.

EGE'DE ADAY ÇIKARMA EĞİLİMİ VAR



Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğiliminde. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.