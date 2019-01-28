Rıza Sarraf borçlarını ödemedi, Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi

Rıza Sarraf'ın İstanbul Büyükçekmece'deki 47 gayrimenkulünün 25 bin lira olan aidat borcu nedeniyle eşi Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. Ünlü şarkıcı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden itirafçı olup çıkan ve New York'ta yaşayan Rıza Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

© AA / Rıza Sarraf hakkında yalı davasında yakalama kararı

İhbarnamede Sarraf'ın, eşi Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu ifade edildi.

Gündeş ise avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini kaydeden Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE

2016 yılının mart ayında ABD'ye giriş yaparken İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanan Sarraf mahkemede itirafçı olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi.