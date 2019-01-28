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14:00 28 Ocak 2019
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    Tarçın adlı kedi

    Kedi 'Tarçın' 257. öğrenci oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Amasya'da Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencilerinin okulun bahçesinde beslediği ve "Tarçın" adını verdikleri sokak kedisi, zamanla sınıflara girip sıraların arasında dolaşmaya başladı. Okul müdürü Yavuz Kazancı, " Öğrenci sayımız 256'ydı, Tarçın ile 257 oldu" dedi.

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    Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, okulun adeta maskotu oldu.

    Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileri, ‘Tarçın' adını verdikleri bir sokak kedisini okulun bahçesinde beslemeye başladı.

    Havaların soğumasıyla kediye öğretmenler tarafından bina içinde yuva yapıldı. Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan ‘Tarçın', herkesin sevgisini kazandı.

    Okul yöneticileri "Tarçın"ın aşılarını yaptırıp karnesini çıkartırken, öğrenciler de kediyle fazla vakit geçirebilmek için okula daha erken gelmeye başladı.

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    Okul müdürü Yavuz Kazancı, yaptığı açıklamada, Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğini, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından çok sevildiğini söyledi.
    © AA /
    Okul müdürü Yavuz Kazancı, yaptığı açıklamada, Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğini, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından çok sevildiğini söyledi.

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    Tarçın ile öğrenciler arasında çok güzel bir iletişim oluştuğuna işaret eden Kazancı, "Öğrencilerin verdikleri yiyeceklerle onlara alıştı, okulun içine girmeye başladı. Daha sonra derslere girdi. Havalar soğuk. Bu nedenle ona bir yuva yaptık, okulun içine aldık. Daha sonra veterinere götürüp aşılarını yaptırdık. Öğrenci sayımız 256'ydı, Tarçın ile 257 oldu" ifadelerini kullandı.
    Kazancı, Tarçın'ı okulun bir değeri olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Hafta sonları üzülüyoruz Tarçın'ı görmeyince. Pazartesi günü gelince bizi kapıda karşılıyor. Bizimle olmaktan çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Öğrenciler dersi daha iyi dinlemeye başladılar Tarçın ile. Tarçın çoğu zaman uykuyla geçiriyor vaktini. Tarçın rahatsız olmasın diye öğrenciler daha sessiz oluyor, dersi daha dikkatle dinliyorlar. Bu da bir bakıma öğrencilerin ders içi motivasyonunu artırmış oldu. Tarçın ile öğrencilerimizin derste dikkatlerini daha iyi toplamayı başardığımızı düşünüyoruz."

    Tarçın'dan sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının da değiştiğine dikkati çeken Kazancı, "Özellikle son yıllarda televizyonlarda, sosyal medyada hayvanlara yapılan şiddet olayları Tarçın'ı daha çok sahiplenmemize sebep oldu. Hayvan sevgisiyle yetişen nesilleri okulumuzdan mezun etmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    DERSLERİMİZ ONUNLA ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'

    Öğrencilerden Esma Meltem de Tarçın ile derslerin daha eğlenceli geçtiğini söyledi.
    © AA /
    Öğrencilerden Esma Meltem de Tarçın ile derslerin daha eğlenceli geçtiğini söyledi.

    Meltem, "Hepimiz onu çok seviyoruz. Derslere giriyor, masanın üstüne çıkıyor, sınıfta dolaşıyor. O da bizimle ders dinliyor. Derslerimiz onunla çok güzel geçiyor. Gitmesini istemiyoruz, arkadaşımız gibi oldu" dedi.

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    Etiketler:
    sokak kedisi, kedi, Tarçın, öğretmen, öğrenci, Yavuz Kazancı, Amasya
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