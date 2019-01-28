Olay, dün öğle saatlerinde Bolu'da Çakmaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

© Fotoğraf : İHA Uçaklarda alkol tarama testleri başladı

İddiaya göre, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla ormanlık alana gitti. CHP'li Doğan Dağ ve arkadaşları birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Doğan Dağ'ın resmi plakalı aracını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Dağ'ın yanına giden tepkili vatandaş, "Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?" diye sordu. Başkan Doğan Dağ da, "Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine vatandaş, "Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün Pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız" dedi. Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, "Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim" demesi üzerine, vatandaş da "Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?" diyerek cevap verdi.

Alkol almaya makam aracıyla giden CHP'li başkana tepki: 'Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?'https://t.co/B9Cults7DL pic.twitter.com/Nhbbasi5BX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 28, 2019

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