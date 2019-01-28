HDP İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmayacak

© Sputnik / Sertaç KAYAR HDP İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

Duvar'ın aktardığına göre HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi.

Oluç, bu illeri İstanbul, Adana ve İzmir olarak sıraladı, "Bu 3 şehirde HDP kendi logosu ile belediye başkan adayı göstermeeycek. Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız" dedi.