Adalet Bakanı Gül: İnternet kontrolsüz kavşaklarla dolu

Gazi Üniversitesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca (KVKK) Ankara'da düzenlenen konferansa, Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra KVKK Başkanı Faruk Bilir ile üniversiteden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Bakan Gül, içinde bulunulan çağın kilit kavramının 'bilgi' olduğunu belirterek, "İletişim teknolojilerindeki baş döndüren gelişmeler, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Bilginin üretimi de bilgiye erişim de geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Bilgi tekellerinin yıkılması yani bilginin demokratikleşmesi, toplumların demokratikleşmesini de hızlandırmıştır. Bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar, hayat tarzımızı, davranış ve alışkanlıklarımızı sarsıcı biçimde değiştirmiş bulunuyor. Kamu yönetiminden ticarete, eğitimden eğlence ve sosyal ilişkilere kadar pek çok alan bu değişimin izleriyle doludur" diye konuştu.

Bilginin ve bilgi teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra kendine özgü tehdit ve zorluklarının da bulunduğunu söyleyen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'DUYARSIZLIK GÖSTEREN KURAMLAR ALO 198'E BİLDİRİLEBİLİR'

"Günümüzün en değerli varlığı olan verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini sağlayan teknolojiler, veri güvenliğini ve depolanmasını da esaslı bir problem haline getirmiş bulunuyor. Ücretsiz olmasıyla milyonları kendisine çeken sosyal medya uygulamaları, insanların her türlü kişisel bilgisini, ilgi alanlarından beğenilerine, hayat görüşlerinden sosyal çevresine varacak bir genişlikte topluyor, depoluyor. Milyonlarca verinin durmaksızın aktığı bir bilgi otobanına benzetilen internet, aynı zamanda kontrolsüz kavşaklarla doludur ve kriminal aktiviteler için sınırları belirsiz, kontrolü zor yeni bir alana dönüşmüştür. Her türlü kişisel veriyi belirsiz amaçlar için toplayan, depolayan sosyal ağlar, konu suç ve suçlulukla mücadeleye geldiğinde anonim kimlikler arkasına saklanan failler için bir dijital liman olabilmektedir."

Gül, "İnsanı koruyamazsanız devleti koruyamazsınız. Vatandaşlar kişisel verilerini bize emanet ediyor. Bize düşen ister özel hastane ister kamu hastanesi ister başka bir kamu kurumu olsun, bu verileri korumaktır. Ama bir bakıyor başka bir mecrada ya da FETÖ'cülerin geçmişte yaptığı gibi bu bilgileri kişilere karşı hükümeti değiştirmek, itibar suikastı ile toplumsal hayattan çekilmesi, askeriyede ya da belli devlet kurumlarından hiyerarşiyi değiştirmek için kullanılmış. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın tüm verilerini güvenli bir şekilde paylaşabileceği bir ortamı sağlamalıyız. Bu konuda 'Alo 198' çok önemli bir iletişim merkezi. Vatandaşlarımız bu konuda duyarsızlık gösteren kurumları buraya bildirebilir ve her türlü konuda buradan bilgi edinebilir" diye konuştu.