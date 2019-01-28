CHP PM'de Bucak tepkisi: Konuşulması bile utanç verici

CHP PM'ye Şanlıurfa Siverek adayı olarak sunulan Mehmet Fatih Bucak'ın adı, "Bu ismin CHP'de konuşulması bile utanç verici" itirazı üzerine oylanmadan geri çekildi.

CHP MYK'nın Parti Meclisi'ne sunduğu listede Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi için Fatih Mehmet Bucak'ın isminin yer alması tepkiye yol açtı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, PM'ye sunulan listede Bucak'ın adını gören bazı üyeler önce bir isim benzerliği olabileceğini düşünerek adayla ilgili bilgi edindi.

Ancak listedeki ismin MHP'den Siverek Belediye Başkan adaylığı için başvuru yapan Bucak olduğu neşleştirildi. Bunun üzerine daha Şanlıurfa Siverek oylaması gelmeden bazı PM üyeleri söz alarak Bucak'ın, "Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözlerini hatırlattı.

ADAYLIĞI OYLAMAYA SUNULMADI

© AFP 2018 / OZAN KOSE Fatih Mehmet Bucak: Seçime değil ölmeye geliyorum

Bir PM üyesi "Bu ismin CHP'de konuşulması bile utanç verici" dedi.

"AKP'nin çöpe attığı MHP'nin kendisine yakıştıramadığı adayın CHP PM'de konuşulacak düzeye getirilmesinin bir çürümeye işaret olduğunu söyleyen bazı Parti Meclisi üyelerinin itirazı üzerine Bucak listede olmasına karşın oylamaya sunulmadı.

Böylece Bucak'ın adaylığı oylanmadan geri çekilmiş oldu.