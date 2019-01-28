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17:14 28 Ocak 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan CHP'deki aday tartışmalarıyla ilgili ilk değerlendirme

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisinde yaşanan aday belirleme tartışmalarına ilişkin, "Aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Mümkün olduğu kadar rasyonel değerler üzerinde kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda ayrıcalığı olamaz" dedi.

    31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nun bugünkü adresi Gaziosmanpaşa oldu. Yeni Mahalle'deki bir pazar alanında halkın arasına karışan İmamoğlu, pazarcılar ve vatandaşlarla sohbet ederek seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    CHP'nin aday belirleme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Aslında aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Bir de bunun yüzde 100 doğrusu yoktur. Herkesi mutlu etmek de mümkün değildir. Herkesin kendine has çabaları var, hepsine saygı duyulur. Neticede bir kişi tercih edilir ilçelerde. Bizim partimizde sesin çok duyulması biraz da demokrasinin bide yoğunluğu diyelim. İstediğimiz oranda mı, değil. Elbette ki eksiklikleri var. Demokrasinin de eksikleri var. Çünkü süreçler çok sıkışık. 7 tane seçim yaşadı bu insanlar 5 yılda. Artık demokrasiyi nasıl işleteceğinizi şaşırıyorsunuz. O bakımdan tartışmalar doğaldır."

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    İmamoğlu, "Şu an belli olan adaylar adayımızdır. Süreç en olgun şekilde devam edecek ve İstanbul'un başarısına katkı sunacaklar. Süreçte aday adaylığı yapmış, maharetini bildiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin her birisi de bu yolculukta değerli bir yol arkadaşımızdır. Onlar da bize üst seviyede katkı sunacaklar. Görecekler ki bizim ekip arkadaşımız olacaklar ama ilçede ama büyükşehirde çok kıymetli vazifeleri onlara vereceğiz" dedi.

    İlçelerdeki aday belirleme çalışmalarını ilişkin soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Sanıyorum 5 ilçemiz kaldı, çünkü İYİ Parti'ye de devredilen ilçeler var. Bizim belirleyeceğimiz 5 ilçemiz kaldı. O 5 ilçenin tamamlanmasını isterdik ama olmadı. Bu hafta tamamlanacağını düşünüyorum. Bir orada mümkün olduğu kadar rasyonel değerler üzerinde kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda ayrıcalığı olamaz, olmamalı. Hele şahsımın asla yok. O bakımdan burada rasyonel bir değerlendirme oldu. Yüzde 100 doğruyu yakalamak mümkün değil. Öyle bir ölçü aleti henüz yok. Umuyorum her arkadaşım aldığı görevin mesuliyetini üstlenir ve en üst performansı ortaya koyar" diye konuştu.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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