Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten soruşturma açılan Deniz Çakır hakkında takipsizlik

© Fotoğraf : DHA Deniz Çakır ifade verdi: Suçlamalar duruşuma ters

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade vermişti. Çakır ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz" demişti.

Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasından takipsizlik kararı verildi.