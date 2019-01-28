CHP PM Üyesi Cihaner, tartışmalı toplantıyı değerlendirdi: Diğer siyasi partilerle karşılaştırılınca daha demokratik bir sistem olduğunu söyleyebilirim

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, belediye başkanı adaylarının oylandığı tartışmalı toplantıyı değerlendirdi. "Diğer siyasi partilerle karşılaştırılınca daha demokratik bir sistem olduğunu söyleyebilirim" diyen Cihaner, Kadıköy adayının yeniden değerlendirilebileceğinin sinyalini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nde yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı 18 saat sürdü. PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 145 yeni belediye başkan adayı belli oldu. Bazı belediye başkanları yeniden aday gösterilmezken, sürpriz yerlerde şaşırtan isimlerin adaylığı açıklandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski İstanbul milletvekili ve PM üyesi İlhan Cihaner, hararetli geçen Parti Meclisi toplantısını değerlendirdi.

'DIŞARIYA YANSIDIĞII BİR YUMRUKLAŞMA OLMADI'

"Parti içinde diğer partilerden daha özgür bir tartışma ortamı var. PM üyeleri fikirlerini söylüyor, tabii ki farklı fikirler söyleniyor. Ama öyle dışarıya yansıdığı gibi bir yumruklaşma olmadı" diyerek sözlerine başlayan Cihaner, parti içindeki tartışmalara ilişkin "Diğer siyasi partilerle karşılaştırılınca daha demokratik bir sistem olduğunu söyleyebilirim" yorumunu yaptı.

'SORUN, BU TARZ PRATİKLERİN YANLIŞMIŞ GİBİ YANSITILMASI'

Cihaner, benzer tartışmaların her partide olabileceğini belirterek, "Geleneksel dikey hiyerarşik yapıların oluşturduğu gerilimler her partiye yansıyabiliyor. AKP'de bu daha sert yaşanırken bizde partinin karar mekanizmalarında uzun tartışmalar olarak kodlanıyor. Sorun, bu tarz pratiklerin yanlışmış gibi yansıtılması." diye konuştu.

© Fotoğraf : DHA CHP Menemen İlçe Teşkilatı istifa etti

'KADIKÖY TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

CHP'nin en güçlü olduğu ilçelerden biri olan Kadıköy'de mevcut belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu yerine Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterilmesine de değinen Cihaner, "Kadıköy tekrar değerlendirilebilir" derken, "Orada sanırım Genel Başkan'ın katılımıyla ilgili bir hesap hatası oldu. Bir de Eren Erdem'in toplantılara katılamaması ile oluşan hesap hatası yüzünden oldu" ifadelerini kullandı.