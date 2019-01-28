CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer: Kendimi feda etmeye gidiyorum

Soyer'i Seferihisar'a girişte yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ile karşıladı. İlçe meydanında halkla seslenen Soyer, duygu dolu anlar yaşadı.
Seferihar halkının üzerinde, 'Tunç Soyer İzmir'e çok yakışacak', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler taşıdığı görüldü.
Soyer'i, eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu, Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da yalnız bırakmadı.
'ÇOK DAHA GÜLEREK YAŞAYACAĞIZ'
'İZMİR BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEHİR'
Seferihisar'ın Türkiye'nin birçok yerinden izlenen, takip edilen hatta biraz da kıskanılan bir kent haline geldiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama şundan emin olun; çok yakında hiçbiri kalmayacak. Gerçekten İzmir başka türlü bir şehir. İzmir çok özel bir şehir. Bazen bazı kentler ülkelerine lokomotif olurlar" diye konuştu.
'İZMİR'İN İNCİSİNİ ORTAYA ÇIKARMANIN VAKTİ GELDİ'
İzmir'in bir köprü kent olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "İki kültür birleştirmiş. Bu ne yapmış? Mir melez kültür, zengin kültür doğurmuş. Dilini bile bilmeyen insanlar, ekmeklerini paylaşmış" dedi. Bir dönem en kuvvetli bir liman kentiyken, bunun şimdi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığını ifade eden Soyer, İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini belirterek, şunları söyledi:
'İZMİR, TÜRKİYE'YE SES, NEFES VERECEK'
Demokrasinin önemine de dikkat çeken Soyer, "Demokrasi, birlikte yaşamak demektir. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın ne demokrat kentidir. İzmir farklılıkları içine alıp sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renktir, çok sestir, çok nefestir. Ve İzmir bu çok renkli İzmir, artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, nefes verecek.
'İZMİR, TAKACAK ARKASINDA TÜRKİYE'Yİ YÜRÜYÜP GİDECEK'
'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIM'
Çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu da anlatan Soyer, "Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim. Ama gitmeyeceğim, tutacağım. Sizi çok severek çalıştım. Seferihasar çok güzel bir ilçe. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Yakına gidiyorum ama gönlüm hep burada. Elimden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağım. Kendimi vakfetmeye, kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar" diye konuştu.
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