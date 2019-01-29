Pakdemirli: Yem desteği sağlanacak, civcivler yaşayacak

"Adana'da tavuk üretimi ile ilgili basına da yansıyan ve hepimizi derinden üzen görüntüler vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve nihayet bu sorun çözüldü. Ekonomik sorunlar yaşayan bir firmanın, bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. Bürokratlarımıza gereken talimatları verdim ve Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ile de sabah görüştüm. Akşam saatlerinde Valimiz beni çok mutlu eden haberi verdi.
Bakanlığımız tarafından yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağı müjdesini vermek istiyorum. Bu gelişme hem şahsımın hem Bakanlık Bürokratlarımızın hem de tüm kamuoyunun vicdanını rahatlattı".
Adana’da tavuk üretimi ile ilgili basına da yansıyan ve hepimizi derinden üzen görüntüler vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve nihayet bu sorun çözüldü. Ekonomik sorunlar yaşayan bir firmanın, bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 28 Ocak 2019
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