Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan İmamoğlu'na: Ekrem bey, biz bu uygulamayı zaten yapmıştık

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde insanları yürümeye teşvik etmek için bir uygulama geliştireceklerini ve bu uygulama ile birlikte yürümenin karşılığında ödüller verileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, İmamoğlu'na söz konusu uygulamanın bakanlık çatısı altında zaten yaşama geçirilmiş olduğunu söyleyerek yanıt verdi..
"Ekrem bey, biz bu uygulamayı @gencliksporbak çatısı altında @hisfed ile zaten yapmıştık. Siz de HisApp uygulamasını telefonunuza indirerek Türkiye genelinde dağıttığımız hediyelerden birini kazanabilirsiniz." 😉 https://t.co/wxHDjp3njO— Hamza Yerlikaya (@hamzayerlikaya) 28 Ocak 2019
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