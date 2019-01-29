Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan İmamoğlu'na: Ekrem bey, biz bu uygulamayı zaten yapmıştık

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yeni proje olarak duyurduğu fikrin, halihazırda uygulamada olduğunu söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde insanları yürümeye teşvik etmek için bir uygulama geliştireceklerini ve bu uygulama ile birlikte yürümenin karşılığında ödüller verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, İmamoğlu'na söz konusu uygulamanın bakanlık çatısı altında zaten yaşama geçirilmiş olduğunu söyleyerek yanıt verdi..