Kılıçdaroğlu'nun hangi CHP'li başkan için 'başarısız' dediği belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu için “Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır” dediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'de önceki gün başlayan ve dün sabah saatlerine kadar devam eden toplantıda İstanbul, İzmir, Muğla ve Mersin'in ilçe adayları konusunda sert tartışmalar yaşandı. Toplantıda yaşanan tartışmalar hem örgütlerde hem de PM üyelerinde istifalara neden olurken, Genel Merkez'in getirdiği listede çok sayıda aday PM'den geçemedi.

PM toplantısında özellikle İstanbul ve İzmir ilçelerine yönelik itirazların uzaması üzerine tek tek yapılan oylama gruplar halinde gerçekleştirildi. İstanbul'un ilçelerinin önemli bir kısmı ile İzmir ilçelerinin tamamının gruplar halinde oylama yapıldığı öğrenildi. Toplantıda ilçelerin 3'erli ve 5'erli gruplar halinde oylandığı kaydedildi.

MYK toplantısının ardından PM'ye sunulan listedeki Antalya Akseki adayı Mustafa Kavasoğlu, İstanbul Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu, İstanbul Silivri adayı Özcan Işıklar, İzmir Buca adayı Aydoğan Hepdemirgil, İzmir Kemalpaşa adayı Rıdvan Karakayalı, İzmir Bayraklı adayı Cevat Durak, Muğla Bodrum adayı Mehmet Kocadon, Şanlıurfa Siverek adayı Fatih Mehmet Bucak tepkiler üzerine geri çekildi.

5 ADAY YERİNE YENİ İSİM

Listede yer alan İstanbul Avcılar adayı Hüseyin Aksu yerine PM'de Turhan Hançerli aday gösterildi. İzmir'de Çiğli adayı Ali Engin yerine Selim Utku Gümrükçü, Narlıdere adayı olan Gümrükçü yerine de Ali Engin aday oldu. PM'ye sunulan listede Muğla Marmaris adayı olarak Muhammed Ali Acar yer alırken, PM'de Mehmet Oktay aday oldu. Listede Zonguldak belediye başkan adayı olarak Ali Uzun yer alırken, PM'de Şenol Şanal aday olarak çıktı. PM'ye sunulan listede yer almamasına karşın Eskişehir Mihalgazi adayı olarak Bülent Durna, İstanbul Ataşehir adayı olarak Battal İlgezdi, İstanbul Beykoz adayı olarak Coşkun Tosun eklenerek PM'de kabul gördü.

CHP'nin yedinci grup adayları MYK listesinin ilk kez ciddi anlamda PM tarafından kabul görmediği bir liste oldu. Dünkü toplantıda 8 isim listeden çıkarılırken, 5 aday yerine yeni isimler aday gösterildi. Bugüne kadar toplam 697 aday açıklanmış, yalnızca birkaç isim PM'de kabul görmemişti.

PM toplantısında İstanbul'da 29 ilçe belediye başkan adayı belirlenirken, 4 belediyede mevcut belediye başkanı ile devam kararı alındı, CHP'nin yönetiminde olduğu 5 ilçede farklı isimler aday gösterildi. CHP İstanbul'da Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli ve Silivri adaylarını açıklayacak. İzmir'de ise 24 ilçede aday açıklanırken, yalnızca 5 mevcut belediye başkanı ile yola devam kararı alındı. İzmir'de CHP'nin elindeki 17 belediyede değişikliğe gidildi. CHP İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Buca ve Kemalpaşa adaylarını daha sonra açıklayacak. PM'de sert tartışmaların yaşandığı Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı 29 ret oya karşı 30 kabul oyuyla, Beşiktaş adayı Rıza Akpolat ise 29 ret oya karşı 31 oyla onay alabildi.

SALT ÇOĞUNLUK TARTIŞMASI

© AA / Mehmet Ali Derdiyok CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı: Yaralılar var

Odabaşı için yapılan oylama usul tartışmasına da neden oldu. Bazı üyeler PM Çalışma Yönetmeliği'nde yer alan "Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır" hükmüne göre 60 kişinin katıldığı toplantıda kabul kararının salt çoğunluk olan 31 oyla alınması gerektiğine işaret ediyor. Kadıköy için yapılan oylamada Odabaşı 29 ret, 1 çekimser ve 30 oyla kabul edildi. Bazı üyelerin ilk PM toplantısında bu konuya itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter'dan yaptığı açıklamada oylamaya ilişkin herhangi bir sorunun olmadığını belirterek "Bazı basın yayın organlarında Kadıköy adayının açıklanmasının sonraki bir tarihe bırakıldığı gibi yanlış bilgiler yer almaktadır. Kadıköy adayımız son MYK ve PM toplantısında tespit edilmiş olup Odabaşı'nın adı açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

‘SONA BIRAKMA' GERİLİMİ ARTIRDI

CHP'de yedinci grup adayların belirlendiği PM toplantısına getirilen aday listesi hem örgütlerde hem de Genel Merkez içinde görüş ayrılıklarına neden oldu. CHP'nin adaylarını belirlediği dört aylık süreç içinde ilk kez bu kadar sert tartışmalar yaşanması tartışmalı yerlerin en sona bırakılması stratejisinin hatalı olduğu yorumlarına neden oldu. Tartışmalı olması beklenen İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının sona bırakılması ve bir arada gündeme gelmesinin gerilimi daha da artırdığı değerlendirmesi yapılıyor. CHP'de il ve ilçe örgütlerinin seçime yaklaşık iki ay kala yaşanan sert tartışmaların kırgınlıklara neden olacağı görüşü öne çıkarken, istifa çıkışlarına varan tepkilerin kamuoyunda parti içinde kavga yaşandığı algısına neden olduğu belirtiliyor.

MARMARİS'TE İSTİFA

Marmaris'te CHP'nin ilçe yönetimi, dün mevcut Belediye Başkanı Ali Acar yeniden aday gösterilmeyince hem yönetimden hem de partilerinden istifa ederek CHP ilçe binasını kilitlediler. Partililerce çağırılan çilingirin kapıyı açması için CHP İl Başkanlığı'ndan da gerekli izin çıkmadı. Sokakta açıklama yapan partililer "Biz buradaysak CHP burada demektir. İçeride olmamıza gerek yok" dedi.

KADIKÖY DİYALOĞU

PM toplantısında bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu öneriye doğrudan karşı çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini belirterek, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dediği belirtildi.

CHP dün açıklanan 145 adayla birlikte bugüne kadar toplam 842 adayını kamuoyuna ilan etti. CHP'nin bugüne kadar açıkladığı adayların 17'si büyükşehir, 36'sı il belediyesi oldu. CHP'nin işbirliği kapsamında İYİ Parti'ye bırakılan 110 belediye dışında yaklaşık 400 aday daha açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda bir sonraki PM toplantısının 3 Şubat ya da 4 Şubat'ta yapılabileceği belirtiliyor.