İYİ Partili Dervişoğlu 'Tunç Soyer'in adaylığından asla rahatsız değilim' dedi, Türkeş'in sözünü hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer hakkında açıklamalarda bulundu. Soyer'in adaylığından rahatsızlık duymadığını belirten Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'in “Ne evladının suçu babaya, ne de babanın suçu evladı yüklenir" sözünü hatırlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. CHP'nin resmi olarak iş birliği içerisinde bulunduğu İYİ Parti, Tunç Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.

Soyer'in adaylığının açıklanması sonrası ise İYİ Parti tarafından şu açıklama yapıldı:

— Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır.

'NE EVLADININ SUÇU BABAYA, NE DE BABANIN SUÇU EVLADINA YÜKLENİR'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Dervişoğlu, Sarıkaya'nın “Darbe döneminde yargılandığınız davanın savcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in ittifak içinde olduğunuz CHP’nin İzmir Büyükşehir adayı olmasından rahatsız mısınız?” sorusuna "Asla" diye yanıt verdi.

“Sıkıyönetim mahkemesindeki o davada Alparslan Türkeş benim gerçekleştirdiğim ileri sürülen suçlardan ötürü idamla yargılanıyordu" hatırlatmasında bulunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

— Türkeş o davada ne dedi biliyor musun? "Ne evladının suçu babaya, ne de babanın suçu evladı yüklenir." Bu sözü söylemiş olan o davanın sanığı Türkeş’tir. Ben şimdi nasıl çıkıp da babasından ötürü oğlunu suçlarım veya sorumlu tutarım? Tunç Soyer’i yeni tanımıyorum ki… 2009’da ben de belediye başkan adayıydım. Diğer seçimde İl Başkanıydım ve Expo’da da birlikte çalıştım. Bir gün benim ağzımdan kimse olumsuz bir cümle duymamıştır. Ben o günden bu yana hiçbir şey dile getirmemişim de şimdi mi dile getirir olmuşum? Bunlar bize yakışmaz.