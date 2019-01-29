Fazıl Say'ın babası: Bakın 84 yaşındayım, savaş çıksa ülkemi savunmak için sokağa çıkarım

Türkiye'nin en iyi müzikologlarından biri olan, aynı zamanda öykü ve roman alanında yayınladığı kitaplarla birçok ödül kazanan Ahmet Say, oğlunun dünyaca tanınan bir piyanist olacağını öngörmediğini belirterek, "Bir baba olarak benim için önemli olan Fazıl'ı ahlaklı ve iyi bir insan olarak yetiştirmekti, öyle de oldu" dedi.
Erdoğan'ı konserinde ağırladığı için Fazıl Say'ın eleştirilmesini değerlendiren baba Say, şunları söyledi:
— Benim için önemli olan insani değerlerdir. İnsani değerlerin öne çıkmasını isterim ülkem için. Yani yoksulluğun azalmasını, demokrasimizin daha da gelişmesini, her açıdan daha iyi bir ülke konumuna gelmemizi istiyorum. Türkiye sevgisiyle dolu kalbim. Bu hissimi hiç kaybetmedim. Bakın 84 yaşındayım. Ülkemde savaş çıksa veya işgale uğrasa bu yaşımda bile hiç düşünmeden ülkemi müdafaa etmek için sokağa çıkarım, savunurum ülkemi.
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