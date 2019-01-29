'Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihi belli oldu'

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın DSP'ye katılacağını söyledi. Yarkadaş, Sarıgül'ün DSP rozetini cuma günü takacağını ifade etti.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceğini söyledi.

"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

— DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

'ALİ ACAR DA DSP'YE KATILACAK'

— Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek.