Umre'ye giderken yakalanan Boydak'tan 3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistan'daki kiramı ödeyecektim

Kayseri'de 17-25 Aralık olaylarında Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya mali destek vermekle suçlanan Sami Boydak, 19 Ocak'ta Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a giderken gözaltına alındı.

© AA / Ramazan Kaya 3.6 kilo altında yurt dışına çıkarken yakalanan Sami Boydak serbest bırakıldı

Yanında 3.6 kilogram altın bulunan Boydak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Boydak'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Boydak'ın ifadesinde 'kandırıldığını belirterek, "Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık'tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullanmıştır" dediği belirtildi.

'ZEKAT VERMEK İÇİN GÖTÜRÜYORUM'

Eşiyle birlikte Suudi Arabistan'da oturma izinleri bulunduğunu belirten Boydak ifadesinde şunları söyledi:

"Kiraladığımız dört katlı villa evimiz var. Bu evi yaklaşık 2.5 yıl önce kiralamıştım ve bu kira devam ediyor. İkamet sürem 20 gün sonra dolacağından hem ikamet yenileme, hem kira bedeli olarak ayrıca bir miktarını ise yardıma muhtaç kimselere zekat olarak vermek için götürüyorum. Altın Suudi Arabistan'da daha kıymetli olduğu için orada bozduracaktim. Altınlar tamamen kendi tasarruflarım."

Boydak, yanında bulunan 3.6 kilo altınla ilgili, "Söz konusu altınları kendi tasarruflarımla yaklaşık 5-6 yıldır biriktiriyorum. Bunların bir kısmını kendime ait Maserati aracımı ve eşime ait Porsche aracı sattığımda, kızımın doğumu ve yaş gününde gelen altınlar ile birlikte işyerime ait kazancımdan elde ettiğim tasarruflarımı altın olarak değerlendirdim" dedi.

FETÖ davasından aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası dosyası istinaf mahkemesinde olan Boydak, ifadesi alındıktan sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.