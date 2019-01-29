Kayıt
10:06 29 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    FETÖ hükümlüsü Sami Boydak, 3.6 kilo altınla umreye giderken yakalandı

    Umre'ye giderken yakalanan Boydak'tan 3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistan'daki kiramı ödeyecektim

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Umre'ye gitmek isterken Kayseri'de havalimanında gözaltına alınan ve valizinde 3.6 kilogram altın bulunan Sami Boydak'ın ifadesi ortaya çıktı. Boydak, sattığı Maserati ve Porsche otomobillerinin parasıyla altın aldığını, altınları Arabistan'daki kira masraflarını ödemek ve fakirlere zekat vermek üzere yanında götürdüğünü ileri sürdü.

    Kayseri'de 17-25 Aralık olaylarında Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya mali destek vermekle suçlanan Sami Boydak, 19 Ocak'ta Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a giderken gözaltına alındı.

    Sami Boydak
    © AA / Ramazan Kaya
    3.6 kilo altında yurt dışına çıkarken yakalanan Sami Boydak serbest bırakıldı
    Yanında 3.6 kilogram altın bulunan Boydak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Boydak'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Boydak'ın ifadesinde 'kandırıldığını belirterek, "Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık'tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullanmıştır" dediği belirtildi.

    'ZEKAT VERMEK İÇİN GÖTÜRÜYORUM'

    Eşiyle birlikte Suudi Arabistan'da oturma izinleri bulunduğunu belirten Boydak ifadesinde şunları söyledi:

    FETÖ hükümlüsü Sami Boydak, 3.6 kilo altınla umreye giderken yakalandı
    © Fotoğraf : DHA
    FETÖ hükümlüsü Sami Boydak, 3.6 kilo altınla umreye giderken yakalandı
    "Kiraladığımız dört katlı villa evimiz var. Bu evi yaklaşık 2.5 yıl önce kiralamıştım ve bu kira devam ediyor. İkamet sürem 20 gün sonra dolacağından hem ikamet yenileme, hem kira bedeli olarak ayrıca bir miktarını ise yardıma muhtaç kimselere zekat olarak vermek için götürüyorum. Altın Suudi Arabistan'da daha kıymetli olduğu için orada bozduracaktim. Altınlar tamamen kendi tasarruflarım."

    Boydak, yanında bulunan 3.6 kilo altınla ilgili, "Söz konusu altınları kendi tasarruflarımla yaklaşık 5-6 yıldır biriktiriyorum. Bunların bir kısmını kendime ait Maserati aracımı ve eşime ait Porsche aracı sattığımda, kızımın doğumu ve yaş gününde gelen altınlar ile birlikte işyerime ait kazancımdan elde ettiğim tasarruflarımı altın olarak değerlendirdim" dedi.

    FETÖ davasından aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası dosyası istinaf mahkemesinde olan Boydak, ifadesi alındıktan sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

    İlgili konular:

    Memduh Boydak'a 18 yıl hapis
    Boydak Holding davasında tahliye kararı
    Boydak ailesi hakim karşısında: 'Bir sene önce trilyonluk adamdık'
    Etiketler:
    17-25 Aralık süreci, Bank Asya, Fethullah Gülen, Sami Boydak, Suudi Arabistan, Kayseri
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tataristan Güzeli 2019 Yarışması
    Tataristan’ın en güzeli seçildi
    Karikatür
    Venezüella, AB’yi sömürgecilerle karşılaştırdı
    İnfografik
    Uluslararası toplumun Venezüella'daki olaylara tepkisi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet