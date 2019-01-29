Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme

Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu.
Savcılık mevcut deliller üzerinden soruşturmayı devam ettirecek.
Karmaşık aile içi ilişkileri, biri çocuk iki kişinin ölümü ve diğer birçok tartışma ile gündeme gelen Palu ailesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu.
Savcılık mevcut deliller üzerinden soruşturmayı devam ettirecek.
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