Milli Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın her türlü hazırlığı tamam olduğunu belirterek, "Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir'' açıklamasını yaptı.

''Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor'' diyen Akar, ''TSK'nın tek hedefi teröristlerdir'' ifadelerini kullandı.

‘ERBİL'İN ALDIĞI TEDBİRLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK’

Bakan Akar, Kuzey Irak'ta Türk üssüne yönelik saldırıya ilişkin ise ''Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır'' dedi.