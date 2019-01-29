Zeybekci: İzmir'e 'Mahallenin en güzel kadını' demedim, 'kızı' dedim

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, cinsiyetçi olarak nitelenen "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" ifadelerine açıklık getirdi. Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki... sözünden şu anlam çıkmamalı: 'Mahallenin en güzel kadını...' demedim" ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu kent için 'İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez' açıklaması tepki çeken AK Partili Zeybekci, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.

'İzmir'de samimi olduğu hanımefendilerin' bu sözü tepkiyle karşılamadığını belirten Zeybekci'nin Arman'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

"İzmir güzel kız, kim almak istemez!" demediniz mi seçim kampanyanızda?

— Yok, "İzmir mahallenin en güzel kızı, onu kim istemez ki!" dedim. Almak yok!

Ben bazı İzmirlilerle konuştum, hoşlarına gitmemiş, biraz 'seksist' bulmuşlar "İzmir güzel kız" lafını…

— Yoo. Ben hiç olumsuz tepki almadım. İzmir'de samimi olduğumuz hanımefendiler var, dostlarımız var "Gayet hoş bir yaklaşımdı!" dediler. Zaten kültürümüzde yok mudur, sevdiğimiz bir şeyi tarif ederken böyle bir benzetme yaparız. "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki…" sözünden şu anlam çıkmamalı: "Mahallenin en güzel kadını…" demedim.

Hoppalaa! "Kadın" demenin neresi kötü ki? Kadın ve kız arasındaki ayrım da beni rahatsız ediyor…

— Ayşe Hanım, kadın meselesiyle ilgili benim duruşum belli. Daha bundan 15 sene önce İhracatçılar Birliği Başkanı'yken, 'kadın kolları' var ya, ben hep dedim ki "Allah aşkına erkek kolları var mı ki kadın kolları kuruyorsunuz?

'KABUL EDİLEBİLİR TARAFI YOK'

© AA / Murat Kaynak AK Partili İsmet Yılmaz: Adayımıza oy vermeniz kıyamet günü beraat belgelerinizden biri olacak

AK Partili İsmet Yılmaz'ın tepki çeken açıklamalarına da değinen Zeybekci, "Bunun bile açıklanabilir, kabul edilebilir tarafı yok! Allah insanlara bir akıl vermiş" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Arman'ın "Önemli bir AKP'li isim İsmet Yılmaz, 'AKP'li adaya oy verin, ruz-i mahşerde beraatınızı alın' dedi. Cennetin anahtarını vaat etmekten ne farkı var bunun? Allah'ın dışında kim bir faniye beraat verebilir? Onun mesela yeteri kadar üzerine gidildi mi? 'Saçmalıyorsun' dendi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi şöyle, insanlardan oy isterken, kendi yöntemiyle kendi bölgesinde, kendi ailesi veya yakınları içinde bir konuşmada geçtiyse eğer bu… Bunun bile açıklanabilir, kabul edilebilir tarafı yok! Allah insanlara bir akıl vermiş. Diyor ki, yaklaşık olarak 703 defa Kuran'da 'Aklınızı kullanın, aklınızla hareket edin, ben size akıl verdim. Siz hiç akıl etmez misiniz…' gibi bir sürü şey söylüyor. Demokrasilerde seçmek de akılla yapılan bir şeydir. Aklınızı kiraya vermediğimiz sürece böyle şeylere pek itibar etmezsiniz! Şu demiş, bu demiş, kim söylerse söylesin. Akla aykırı, demokrasiye aykırı şeyler. Tartışmaya da değer bulmuyorum."