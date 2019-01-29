TESK'ten esnaf için 'indirimli internet' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektronik ticaretten hak ettiği payı alması gerektiğini belirterek, "Kendisini geliştirmesi, üretimini artırması, teknolojiye ayak uydurması için esnafa öncelikle özel indirimli internet tarifeleri uygulanmalı" ifadesini kullandı.
e-Ticaret hacminin büyümesinin, sabit maliyetleri azaltarak daha uygun fiyatların oluşmasını, daha hızlı ve daha çok alışveriş yapılmasını ve e-ihracatın da büyümesini sağladığı için cari açığın kapanmasına da katkı yaptığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
‘E-TİCARET GELECEK YILLARDA ARTARAK BÜYÜYECEK'
Adil Kullanım Noktası uygulaması kalktıktan sonra, GSM operatörlerinin ortak altyapı kullanmaması ve bu nedenle maliyetlerin artması nedeniyle internet fiyatlarının arttığına işaret eden Palandöken, esnaflara iş yerlerinde ve cep telefonlarında kullanabilecekleri internet paketlerinin daha cazip fiyatlarla sunulması gerektiğini bildirdi.
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