Aile Bakanlığı'nda taciz iddiası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, taciz iddiası CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis gündemine taşındı.

Önergede, Bestami Erkoç'un bakım elemanı olarak çalışan bir kadını taciz ettiği, bir dernekte buluşmak istediği ve bu yönlü mesajlar attığı ileri sürüldü.

Kadın çalışanın mesajların ardından şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldığı bildirildi. Tacize uğrayan kadının iki ay sonra Savcılığa verdiği ek ifadeyle, Erkoç'la buluştukları gün cep telefonuna kaydettiği konuşmaları ve gönderdiği mesajları ilettiği de kaydedildi.

Erkoç'un kurumda çalışan diğer kadınları da taciz ettiği, Bakanlığın çocuk evlerinde çalışan 7 kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu, çalışanların da şikayetçi olduğu öne sürüldü.