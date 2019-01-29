'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı'

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırı aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, işleri kötü giden şahıs işletmeleri ve/veya şirket ortaklarının borçlarını ödememek veya müteselsil kefaletten kurtulmak adına eşlerinden bilerek boşandıklarını iddia etti.

Konuyla ilgili Dünya gazetesinden Veysel Ağdar'a konuşan Sezer, Türkiye'de yasal mevzuat gereği tutarı ne olursa olsun ödenen nafaka ve boşanma tazminatlarının vergiye tabii olmadığını kaydederek, ekonomik sistem kötüye gittikçe bu muvazaalı işlemlerin sayısının artma eğilimi göstereceğini söyledi.

Konunun hassas olduğunu ifade eden Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırları aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAAŞI ESAS ALINARAK YAPILABİLİR'

Sezer, şöyle devam etti: "Bir yandan gerçek anlamda ayrılıklar sonucu ödenen nafaka ve tazminatların çok yüksek tutarlara ulaşmasına rağmen, diğer yandan bu işin mal kaçırmak niyetiyle hem de sıfır vergiyle yapılmasını kabul etmek sanırım mümkün değil. Bu durum hem genel vergilendirme mantığına hem de toplum vicdanına aykırı. Söz konusu üst sınır, örneğin Cumhurbaşkanlığı maaşı esas alınarak yapılabilir."